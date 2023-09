dinsdag 26 september 2023 om 13:08

Einde seizoen voor Mathieu Burgaudeau: Fransman breekt sleutelbeen bij val op training

Een fikse tegenvaller voor Mathieu Burgaudeau. De Fransman van TotalEnergies heeft bij een val op training zijn sleutelbeen gebroken. Hij zal dit seizoen niet meer in actie komen.

“Het is jammer voor Mathieu”, zegt ploegmanager Jean-René Bernaudeau op de site van TotalEnergies. De teambaast wijst erop dat zijn renner Burgaudeau begin september nog als tweede eindigde in de Bretagne Classic – Ouest-France. “Dat kondigde een veelbelovend einde van het seizoen aan. Hij zou nog van start gaan in de Tour de Vendée, waar hij een outsider was. We zullen het nu zonder hem moeten doen.”

Onlangs maakte TotalEnergies bekend dat Burgaudeau zijn contract met twee jaar verlengd heeft. De 24-jarige renner blijft dus nog minstens twee jaar bij de Franse formatie.