donderdag 14 september 2023 om 12:18

Mathieu Burgaudeau verlengt met twee jaar bij TotalEnergies

TotalEnergies kan ook na dit seizoen rekenen op een van zijn sterkhouders. Mathieu Burgaudeau heeft zijn aflopende verbintenis bij de Franse ploeg met nog eens twee jaar verlengd. De 24-jarige Fransman was ruim een week geleden nog tweede in de Bretagne-Classic.

Burgaudeau werd in 2019 prof onder de vleugels van teammanager Jean-René Bernaudeau en beleefde vorig jaar zijn doorbraak in Parijs-Nice. De puncheur won toen namelijk op knappe wijze de zesde etappe van de ‘Koers naar de Zon’. Na een solo bleef hij net uit de greep van de opkomende sprinters. Het bleek zeker geen eenmalige uitschieter, want hij reed in 2022 ook naar meerdere korte eindklasseringen.

Dit jaar kwam hij nog niet als eerste over de streep, maar Burgaudeau werd dus wel tweede in de Bretagne-Classic, tweede en derde in een Touretappe en tweede in een rit in het Critérium du Dauphiné. Zijn werkgever TotalEnergies is zeer tevreden over zijn functioneren, en dus mag de Fransman voor twee jaar bijtekenen.

Extra stap

“Ik ben blij dat ik nog eens twee seizoenen zal uitkomen voor TotalEnergies. Ik wil nog beter worden als wielrenner en wedstrijden winnen. Dat is ook de ambitie van de ploeg. TotalEnergies wil eveneens stappen zetten en nog meer zeges binnenhalen”, klinkt het in een persbericht.