Einde seizoen voor Grace Brown vanwege schouderblessure

Grace Brown zal dit seizoen niet meer in actie komen en mist zo het WK wielrennen en Parijs-Roubaix. De Australische hardrijdster heeft al een tijdje last van haar schouder en de blessure blijkt ernstiger dan aanvankelijk gedacht.

Vorige maand kreeg Brown (29) last van haar schouder en nu is duidelijk geworden dat ze onder het mes moet, om zo de blessure volledig te laten genezen. Dit betekent dat Brown niet meer in actie zal komen voor Team BikeExchange, ook niet in 2022, aangezien ze volgend jaar zal koersen voor het Franse FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope.

Brown kan, ondanks haar hardnekkige schouderblessure, terugkijken op een uitstekend seizoen. De Australische won in het voorjaar de Oxyclean Classic Brugge-De Panne en in mei kwam daar nog een ritzege in de Ronde van Burgos bij. Ook werd ze tweede in Nokere Koerse, derde in de Ronde van Vlaanderen, vierde op de Olympische tijdrit in Tokio en vijfde in La Course.