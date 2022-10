Einde seizoen voor Fausto Masnada door zitvlakprobleem: “Het was een complex jaar”

Fausto Masnada zal dit seizoen niet meer in actie komen. De Italiaanse renner van Quick-Step-Alpha Vinyl heeft op sociale media laten weten dat hij tijdens en na de Vuelta a España kampte met een zitvlakprobleem en dat het probleem nog niet verholpen is.

“Met veel spijt moet ik aankondigen dat ik niet in actie zal komen in de Italiaanse najaarskoersen. Dat ik daardoor niet kan deelnemen aan de Ronde van Lombardije, een van mijn favoriete koersen van het jaar, vind ik bijzonder jammer”, schrijft Masnada op Instagram.

De Italiaan had tijdens de Ronde van Spanje, terwijl hij Remco Evenepoel hielp in de strijd om de rode trui, problemen met zijn zitvlak. “Het is jammer genoeg nog niet genezen, ik heb meer tijd nodig om het op te lossen.”

Moeilijk jaar

Masnada kon dit seizoen eenmaal zegevieren, hij schreef in het begin van het jaar de vierde etappe van de Tour of Oman op zijn naam. De rest van het seizoen was eerder teleurstellend voor de 28-jarige renner, die vorig jaar tweede werd in de Ronde van Lombardije en drie jaar geleden een rit won in de Giro d’Italia. “Het was een complex jaar. Ik kijk ernaar uit om volgend jaar terug te komen in een gezonde toestand.”

