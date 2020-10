Einde seizoen Nairo Quintana door breukje in knieschijf

Het seizoen van Nairo Quintana zit erop. De kopman van Arkéa-Samsic blijkt namelijk een breukje in de knieschijf van zijn linkerknie te hebben. Quintana zal spoedig onder het mes gaan.

Blijkbaar heeft de Colombiaanse klimmer de Tour de France (waarin hij zeventiende werd in het eindklassement, red.) uitgereden met deze blessure. In aanloop naar de Tour werd hij in eigen land namelijk aangereden door een automobilist. Daarbij liep hij een knieblessure op. Ook in de Tour zelf kwam Quintana ten val, waarna hij wegzakte uit de top van het klassement.

“Mijn linkerknie heeft een breuk in de knieschijf, en die moeten we zo snel mogelijk opereren om volgend jaar weer sterk te kunnen zijn met het team”, aldus Quintana op social media. “Het herstel van mijn knie is niet makkelijk gegaan, na mijn valpartij in de Tour die volgde na de val in Colombia.”