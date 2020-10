‘Einde seizoen Bernal, Vuelta voor Froome en Carapaz’ donderdag 8 oktober 2020 om 10:24

Het seizoen van Egan Bernal zit erop. Volgens Cyclingnews komt de Colombiaan dit jaar niet meer in actie.

Het gerucht dat de 23-jarige renner na zijn teleurstellende Tour de France (afgestapt na zestien ritten) zijn opwachting zou maken in de Vuelta a Espana kunnen daarmee naar het rijk der fabeltjes worden gestuurd. Het besluit is overigens nog niet officieel door de ploeg bevestigd.

Vuelta

INEOS-Grenadiers zou in de Vuelta mikken op Chris Froome en Richard Carapaz als kopmannen. Andere gegadigden voor een plekje in de selectie zijn Andrey Amador, Ivan Sosa, Sebastián Henao en Christian Knees. De volledige selectie wordt binnen enkele dagen verwacht.

Carapaz zou dit jaar aanvankelijk zijn eindzege in de Giro d’Italia verdedigen, maar de Ecuadoraan werd later aan de selectie van de Tour de France toegevoegd om het gat van Froome en Geraint Thomas (die niet werden geselecteerd) op te vullen.

In Parijs eindigde Carapaz als tweede in het bergklassement en noteerde hij twee tweede plaatsen in rituitslagen (etappe 16, gewonnen door Lennard Kamna, en etappe 18, gewonnen door ploegmaat Michal Kwiatkowski).

Froome reed als zes keer eerder de Vuelta, waarvan hij de edities in 2011 en 2017 wist te winnen. Voor de 35-jarige Brit wordt het zijn laatste grote ronde in dienst van INEOS-Grenadiers. Na dit seizoen stapt hij over naar Israel Start-Up Nation.