Einde loopbaan voor Leigh Howard: “Had geen interesse meer om te fietsen”

Voor Leigh Howard (32) zit zijn actieve wielercarrière erop. De Australiër, die jarenlang uitkwam in de WorldTour maar ook uiterst succesvol was als baanwielrenner, heeft besloten om na de Olympische Spelen in Tokio zijn fiets aan de wilgen te hangen.

Howard brak door als baanwielrenner met wereldtitels op het omnium (2009) en de koppelkoers (2010 en 2011), waarna hij de overstap maakte naar de weg. Daar kwam hij uit voor HTC-High Road, Orica-GreenEDGE, IAM Cycling en Aqua Blue Sport, om zich vanaf 2018 weer te focussen op de piste. Met succes, want hij won in 2019 goud op het WK ploegenachtervolging en op de voorbije Olympische Spelen brons met de Australische ploeg.

Niet lang na de trip naar Tokio hakte Howard de knoop door. “Dat moment was ongeveer een maand na de Spelen. Ik had mijn fiets al lang niet aangeraakt, en normaal kreeg ik na vier weken zonder fiets weer jeuk om er weer op te springen. Alleen, dit keer had ik na vier weken geen interesse meer om de fiets weer te pakken”, vertelt hij in een persbericht van de Australische wielerbond.

Andere interesses

“Mijn ritjes met de hond, daar bleef het wel bij. Ik ben er zeker van dat ik weer zal gaan fietsen en meer ga doen, maar op dit moment ben blij dat ik kan golfen en wat hardlopen”, aldus Howard. Als wegrenner wist de rappe Australiër onder meer het Kampioenschap van Vlaanderen, de Clásica de Almería en etappes in de Tour of Oman, de Ster ZLM Toer en de Tour of Britain te winnen.

Als hoogtepunt van zijn jarenlange carrière wijst Howard naar de Olympische Spelen van dit jaar. “Ik ben het meest trots op het moment dat ik op het podium stond in Tokio. Niet veel kan dat gevoel verslaan”, zegt hij. “Het was een groot gevecht om weer helemaal klaar te zijn voor het baantoernooi, na zoveel jaren op de weg. En toen kwamen het coronavirus en een baby daar ook nog bij. Dat maakte het erg moeilijk, maar het voelde ook als een beloning.”