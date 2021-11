Einde carrière voor 31-jarige Roy Jans (Alpecin-Fenix)

Achterstand

Deze zomer hervatte Jans in de Heistse Pijl, maar daar werd hij naar eigen zeggen niet vrolijk van. “Ik had meteen in de gaten dat mijn conditionele achterstand te groot was. Terugkomen van een knieblessure is niet eenvoudig. Het krachtsverschil tussen links en rechts kan groot zijn waardoor het gevaar bestaat dat je aan één kant gaat compenseren en je de averij alleen maar vergroot. Die valkuil wilde ik absoluut vermijden.”

“Het gevolg was wel dat ik geen resultaten bij elkaar reed. Iets wat ik doorheen de jaren gewoon was geworden. Als je dan ineens inziet dat uitslagen rijden er niet meteen meer inzit, dan zet je dat aan het denken. Wat uiteindelijk heeft geleid tot het besluit om mijn profcarrière te beëindigen.” De GP d’Isbergues (19 september) was de laatste wedstrijd uit zijn carrière.