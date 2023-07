Einde aan imposante reeks van Bauke Mollema in de Clásica San Sebastián

Bauke Mollema heeft geen vervolg kunnen geven aan een indrukwekkend rijtje uitslagen in de Clásica San Sebastián. Bij zijn vorige tien deelnames aan de Baskische eendaagse eindigde de Nederlander telkens in de top-tien, maar daar slaagde hij dit jaar niet in. Mollema kwam als vijftigste over de streep in San Sebastián, op meer dan elf minuten van winnaar Remco Evenepoel.

De reeks van Mollema in de Clásica San Sebastián begon in 2012, toen hij als debutant vijfde werd in de heuvelklassieker. Daarna werd hij achtereenvolgens negende (2013), tweede (2014), zesde (2015), eerste (2016), derde (2017), tweede (2018), vijfde (2019), tiende (2021) en vierde (2022). In 2020 ging de Clásica San Sebastián niet door vanwege de coronacrisis.

In alle jaren dat Mollema in de top-tien van de Clásica San Sebastián eindigde, reed hij daarvoor de Tour de France. Bij al die deelnames wist hij enkel in 2012 Parijs niet te halen. Dit jaar werd Mollema door zijn ploeg Lidl-Trek niet geselecteerd voor La Grande Boucle.

