Eigenaar INEOS: “Dave Brailsford heeft mijn volledige steun”

INEOS-topman Jim Ratcliffe heeft zich in gesprek met The Telegraph uitgelaten over de zaak-Freeman. Dave Brailsford, ploegbaas van INEOS Grenadiers, ligt onder vuur vanwege de zaak, maar Ratcliffe blijft achter hem staan.

Richard Freeman, de voormalige ploegarts van Team Sky en British Cycling, werd onlangs schuldig bevonden aan het bestellen van doping (testosteron) met het doel om renners te behandelen. Als gevolg hiervan is hij uit het officiële register van artsen geschrapt.

Er zijn mensen die vinden dat Brailsford, destijds ook actief bij beide partijen, dat hij in afwachting van verder onderzoek geschorst zou moeten worden, maar Ratcliffe zegt tegen de Britse krant dat hij vertrouwen heeft in Brailsford. “Mijn antenne slaat niet aan als ik met Dave praat. Integendeel. Hij heeft mijn volledige steun, tenzij er iets schokkends naar buiten komt. Maar ik ken Chris Froome, Egan Bernal en Geraint Thomas en ik zou verbijsterd zijn als zulke praktijken gaande zouden zijn.”

De baas van de petrochemiereus bevestigt nogmaals dat hij uit de wielersport stapt als het duidelijk wordt dat zijn team heeft valsgespeeld. “Daar ben ik vanaf het begin duidelijk over geweest en daar is niets in veranderd. Je hebt niets bereikt als je hebt valsgespeeld.”

Na de uitspraak in de zaak-Freeman heeft INEOS Grenadiers een statement naar buiten gebracht waarin ze dopinggebruik binnen de ploeg ontkennen. Verder onthouden de wielerformatie en Brailsford zich van commentaar.