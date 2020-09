Egan Bernal zet Tourzege uit hoofd na pak slaag: “Er zijn geen excuses”

Bernal liet het hoofd weliswaar niet hangen, maar liep toch tegen een grote achterstand aan. “Ik heb mijn best gedaan, voor mezelf en voor de ploeg. Er zijn gewoon andere renners sterker en dat moet ik accepteren. Ik voelde me leeg en had geen kracht. Er zijn geen excuses verder. Ik heb de benen niet en de rest is sterker.”

Toch was Bernal hoopvol voor de etappe. “Ik voelde me goed en gisteren ook. Ik weet niet wat er vandaag gebeurd is, maar dat is het leven. Dat is wielrennen. Ik kan niet elke wedstrijd winnen”, aldus de Tourwinnaar van 2019, die nu uit de top-10 gezakt is. “De Tour winnen is onmogelijk. Ik wil graag wat rust nemen en dan zien we het wel.”