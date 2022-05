Egan Bernal zet nieuwe stap in zijn herstel: “Eerste keer recht op de pedalen”

Egan Bernal heeft weer een volgende stap gezet in zijn revalidatie, nadat hij eind januari bij een trainingsongeval zwaargewond raakte. “Eerste keer recht op de pedalen”, schreef de 25-jarige Colombiaan die sinds maart weer op de weg fietst, op social media.

Bernal raakte eind januari zwaargewond toen hij tijdens een trainingsronde op een stilstaande bus botste. Hij brak verschillende ribben, enkele wervels, een dijbeen en een knieschijf en liep ook een geperforeerde long op en werd opgenomen op de intensive care. Vervolgens onderging hij in het ziekenhuis meerdere operaties. Na twee weken mocht hij het ziekenhuis verlaten en sindsdien zet hij stappen in zijn herstel.

Nadat hij medio februari alweer voorzichtig fietsende bewegingen kon maken op een hometrainer, volgden een maand later berichten dat hij weer op de weg aan het fietsen was. Sinds een week is de renner van INEOS Grenadiers terug in Europa om verder aan zijn herstel te werken. Inmiddels lukt hem steeds meer op de fiets. “Eerste keer recht op de pedalen”, schreef hij zondag op social media bij een video waarop hij trainend te zien is.

Eind april liet Gustavo Uriza, neurochirurg aan de kliniek waar Bernal na zijn val behandeld werd, optekenen dat de winnaar van twee Grote Rondes binnen een maand alweer zou kunnen koersen. Uriza noemde in een online persconferentie de breuken van Bernal ‘genezen’.

Primera vez en pedales.

Acá sigo camellando duro, con berraquera 👊🏽 pic.twitter.com/L4ztNoD2OT — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 8, 2022