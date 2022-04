Arts van Egan Bernal: “Hij kan binnen een maand weer koersen”

Egan Bernal zal binnen een maand alweer kunnen koersen. Dat tekent het Colombiaanse Sports op uit de mond van Gustavo Uriza, neurochirurg van La Sábana, de kliniek waar Bernal na zijn crash behandeld werd. Uriza noemde in een online persconferentie de breuken van Bernal “genezen”.

“Vanaf de 120ste dag na het ongeluk, kan Egan denk ik weer zijn maximale kracht leveren, staan op de pedalen en de competitie hervatten, in vorm”, aldus Uriza afgelopen woensdag, 95 dagen nadat Bernal op een bus botste. “Zijn coaches in Europa zijn degenen die groen licht moeten geven. Maar wat mij betreft, is hij er op dat moment klaar voor.”

Op maandag 24 januari botste de klimmer uit Colombia, tijdens een training in zijn thuisland, op hoge snelheid tegen een stilstaande bus. Hij kwam met een gebroken ruggenwervel, een gebroken rechterdijbeen en een gebroken rechterknieschijf op de IC terecht. Ook liep de 25-jarige renner van INEOS Grenadiers meerdere gebroken ribben, een geperforeerde long en een borsttrauma op. Hij moest meerdere keren onder het mes en liet weten bijna een dwarslaesie te hebben opgelopen.

Een maand na zijn ongeluk kon Bernal binnenshuis weer op een ligfiets rijden, twee maanden na het incident fietste hij voor het eerst buiten. Enkele dagen geleden werd al bekend dat de Colombiaan de laatste fase van zijn revalidatie in Europa af zou werken.