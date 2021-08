Egan Bernal: “We hebben misschien een foutje gemaakt”

INEOS Grenadiers nam vlak voor de slotklim van de Alto de la Montaña de Cullera het initiatief in het peloton, maar bleef uiteindelijk met lege handen achter. Egan Bernal was namens de Britse formatie de beste renner in de daguitslag: de Colombiaan kwam als zevende binnen en verloor zo kostbare tijd op Primož Roglič.

Met een indrukwekkende kopbeurt nam Dylan van Baarle de vlakke kilometers vlak voor de voet van de Alto de la Montaña de Cullera voor zijn rekening. Vervolgens was het aan Jhonatan Narváez om het tempo te verhogen op de klim zelf. De kopmannen van de ploeg, Bernal en Adam Yates, bleken op het moment suprême echter niet in staat om een versnelling van Roglič te beantwoorden.

Yates verloor aan de streep nog 25 dure seconden, Bernal wist de schade wel te beperken. En toch gaf de winnaar van de jongste Giro d’Italia kostbare seconden prijs. “Het was echt een ontzettend lastige etappe, al van bij de start. Het was erg winderig en daarom zeer nerveus. Als de mogelijkheid zich voordoet om te winnen, moet je er voor gaan.”

“We wilden in een goede positie beginnen aan de klim. We gingen heel erg hard en we konden het tempo van Jon (Jhonatan Narváez, red.) nauwelijks volgen. We hebben misschien wel een klein foutje gemaakt, maar ik ben natuurlijk wel blij met het resultaat”, aldus Bernal, die nu vijfde staat in het algemeen klassement, op 41 seconden van rodetruidrager Roglič.