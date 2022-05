Egan Bernal predikt geduld: “Ik denk nog niet aan koersen”

Egan Bernal heeft al enkele belangrijke stappen gezet in zijn revalidatie, nadat hij eind januari bij een trainingsongeval zwaargewond raakte. Toch probeert de renner van INEOS Grenadiers de verwachtingen te temperen. “In mijn gedachten is koersen nog ver weg”, citeert La Gazzetta dello Sport.

De 25-jarige Colombiaan laat in gesprek met de Italiaanse sportkrant weten dat hij nog geen datum heeft geprikt voor een rentree in het wielerpeloton. “Meedoen aan wedstrijden zit nog niet in mijn hoofd. We hebben nog geen datum op het oog. Het is lastig om te bepalen wanneer ik weer een rugnummer kan opspelden en kan terugkeren in het peloton.”

Giro-ambities

Eind april liet Gustavo Uriza, neurochirurg aan de kliniek waar Bernal na zijn val behandeld werd, optekenen dat de winnaar van twee Grote Rondes binnen een maand alweer zou kunnen koersen. Uriza noemde in een online persconferentie de breuken van Bernal ‘genezen’. De Tourwinnaar van 2019 predikt echter geduld en kijkt vooral naar 2023. “Ik wil volgend jaar alle wedstrijden rijden die ik dit jaar niet heb kunnen doen.”

Bernal doelt onder meer op de Giro d’Italia, de koers die hij vorig jaar nog wist te winnen. “Het is een van de mooiste koersen die ik ooit heb gewonnen. Dat zal ik nooit meer vergeten.”