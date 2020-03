Egan Bernal over de Spelen: “Persoonlijk ben ik voor uitstel” maandag 23 maart 2020 om 09:44

Egan Bernal denkt dat het beter is om de Olympische Spelen uit te stellen met meerdere maanden of zelfs tot volgend jaar. Dat zei de regerende Tourwinnaar in een Facebook Live-sessie, die mede geïnitieerd was door het Colombiaanse ministerie van Sport.

“Gegeven de wereldwijde situatie omtrent het coronavirus, denk ik dat de Olympische Spelen niet op de geplande data moeten worden gehouden. Persoonlijk ben ik voor een uitstel van meerdere maanden, en ze volgend jaar te organiseren. Het enige wat we nu kunnen doen, is thuisblijven om het coronavirus aan te pakken. Deze dreiging gaat immers de Tour de France en de Olympische Spelen ruim te boven”, quoot L’Équipe de Colombiaan van Team Ineos.

Sinds een paar dagen is Bernal weer terug in zijn thuisland na een verblijf in Europa. Eenmaal thuis liet hij zich testen op het coronavirus, maar het resultaat was negatief. Op zijn social media liet de Tourwinnaar weten dat hij desondanks voorlopig in thuisisolatie blijft om zo zijn land te steunen. “Ik wil mijn landgenoten oproepen niet de straat op te gaan als het niet nodig is, maar zoveel mogelijk thuis te blijven.”

Tour de France

Bernal heeft acht koersdagen in de benen. Na de nationale kampioenschappen tijdrijden en op de weg reed hij de Tour Colombia, waarin hij vierde werd in het algemeen klassement. Zijn hoofddoel voor dit seizoen is normaal gesproken de Tour de France, waar hij voor een tweede eindzege op rij wil strijden. Voor na de Tour staan tevens de Olympische Spelen in Tokio op zijn oorspronkelijke planning.