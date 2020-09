Egan Bernal ontbreekt in selectie INEOS Grenadiers voor Waalse Pijl dinsdag 29 september 2020 om 13:59

Egan Bernal zal dan toch niet deelnemen aan de Waalse Pijl. De Colombiaanse klimmer stond op de voorlopige startlijst van de heuvelklassieker, maar INEOS Grenadiers rekent woensdag vooral op Michał Kwiatkowski.

Oud-wereldkampioen Kwiatkowski zal woensdag wellicht worden uitgespeeld als kopman, aangezien de Pool uitstekend op dreef is de laatste weken. Zo won hij in de voorbije Tour de France een Alpenetappe naar La Roche-sur-Foron, om op het WK in het Italiaanse Imola net naast een medaille te grijpen in de wegrit.

Kwiatkowski werd zeven jaar geleden al eens vijfde in de Waalse Pijl, een jaar later werd hij zelfs derde op de Muur van Hoei. Met Ethan Hayter heeft INEOS Grenadiers ook een zeer talentvolle Brit in de selectie. Hayter won onlangs nog in Genua de Giro dell’Appennino. Ook de Colombiaanse klimgeit Iván Sosa is woensdag van de partij.

De selectie wordt gecompleteerd door Sebastian Henao, Cameron Wurf en Michał Gołaś. Wurf en Gołaś zorgen, net als Kwiatkowski, voor de nodige ervaring in de selectie.

Selectie INEOS Grenadiers voor de Waalse Pijl (30 september)

Michał Gołaś

Ethan Hayter

Sebastian Henao

Michał Kwiatkowski

Iván Sosa

Cameron Wurf