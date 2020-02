Egan Bernal, NXTG Racing, Vuelta Castellón dinsdag 18 februari 2020 om 08:55

In WielerFlits Kort bundelen we al het nieuws dat de site nog niet heeft gehaald. Vandaag over een nieuwe trofee in de prijzenkast van Egan Bernal, het vertrek van Heidi Van De Vijver bij NXTG Racing en de afgelasting van de Vuelta Castellón.

Egan Bernal wint prestigieuze sportprijs

Egan Bernal heeft de Laureus-award in de categorie ‘doorbraak van het jaar’ gewonnen. De winnaar van de Tour de France kreeg de voorkeur boven tennissters Bianca Andreescu en Coco Gauff, boxer Andy Ruiz jr., zwemster Regan Smith en het Japanse rugbyteam.

De Laureus World Sports Awards staan bekend als de Oscars van de sport. Bernal is dan ook verheugd om er een prijs in de wacht te slepen: “Het was al geweldig om genomineerd te zijn, maar winnen is echt geweldig”, zegt Bernal in een korte videoreactie. “Ik hoop in de toekomst nog eens zo’n award te kunnen winnen.”

De enige wielrenner die eerder een prijs op het sportgala van Laureus in ontvangst mocht nemen was Lance Armstrong. In 2000 won hij de prijs voor de comeback van het jaar, in 2003 werd hij uitgeroepen tot wereldwijd sportman van het jaar. Na zijn dopingbekentenis werden deze prijzen hem overigens weer afgenomen.

NXTG Racing verder zonder Heidi Van De Vijver

Ploegleider Heidi Van De Vijver heeft besloten om NXTG Racing te verlaten. In een kort statement op social media laat de ploeg weten dat er te veel verschil in visie op opleiding is tussen haar en het team. De taken van Van De Vijver, die tijdens haar wielercarrière tweemaal als derde eindigde in het eindklassement van La Grande Boucle Féminine, worden overgenomen door Kelvin Dekker. Hij zal komende week al in de Setmana Ciclista Valenciana achter het stuur van de volgwagen zitten.

Our DS Heidi Van De Vijver has decided to step down from her position. Her years of experience and extensive network in the cycling world were of great importance in our first year. Unfortunately our vision on development and the way Heidi works don’t match anymore. pic.twitter.com/jqHLht4mBL — NXTG Racing (@NXTGRacing) February 17, 2020

Geen Vuelta Castellón by VCV

Van 28 februari tot en met 1 maart stond in Spanje de Vuelta Castellón Féminas by VCV op het programma. Stond, want de organisatie heeft de 2.2-vrouwenkoers moeten afblazen. Reden hiervoor is gebrek aan financiële middelen, zo laat de organisatie weten in een communiqué. Volgend jaar hoopt de meerdaagse wedstrijd wel doorgang te kunnen vinden.