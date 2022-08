Egan Bernal niet in Ronde van Burgos, nog geen duidelijkheid rond Vuelta-deelname

Wanneer maakt Egan Bernal zijn rentree in het wielerpeloton? Die zou mogelijk plaatsvinden in de Ronde van Burgos (2-6 augustus), maar inmiddels is duidelijk dat Bernal geen deel uitmaakt van de definitieve selectie voor de Spaanse ronde.

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport liet eerder weten dat de klassementsrenner van INEOS Grenadiers van 5 tot 25 juli in Andorra verbleef voor een hoogtestage. Bernal hoopt dit jaar weer een rugnummer op te spelden en de Ronde van Burgos leek een wedstrijd om naartoe te werken voor de winnaar van de Tour de France (in 2019) en Giro d’Italia (2021).

Wel of geen Vuelta a España?

Zijn ploeg INEOS Grenadiers kwam gisteren met de definitieve selectie voor de Ronde van Burgos naar buiten en wat vooral opvalt: Bernal staat er niet tussen. Carlos Rodríguez, Pavel Sivakov, Tao Geoghegan Hart, Laurens De Plus, Omar Fraile, Andrey Amador en Brandon Rivera maken wel hun opwachting. Over een eventuele Vuelta-deelname van Bernal valt op dit moment weinig te zeggen. De Vuelta begint op vrijdag 19 augustus in Utrecht.

Bernal raakte op 24 januari tijdens een trainingsritje op zijn tijdritfiets zwaargewond bij een botsing met een bus. Daarbij brak hij zijn dijbeen, knieschijf en verschillende rugwervels. Ook liep hij een klaplong op. De winnaar van twee grote rondes onderging meerdere operaties, maar is ondertussen weer aan het trainen en hoopt op termijn terug te keren op zijn oude niveau.