Egan Bernal mikt in 2022 op Tour de France

Egan Bernal maakt in 2022 een doel van de Tour de France. Dat bevestigt Giuseppe Acquadro, de manager van de Colombiaanse klimmer van INEOS Grenadiers, aan Cyclingnews. Eerder dit jaar wist Bernal de Giro d’Italia te winnen, in de Vuelta a España werd hij zesde.

Bernal stond tot nu toe drie keer aan de start van de Tour de France. In 2018 debuteerde hij op 21-jarige leeftijd met een vijftiende plaats, om een jaar later de gele trui naar Parijs te brengen. In 2020 ging Bernal voor titelprolongatie, maar moest hij opgeven met een slepende rugblessure. Dit seizoen besloot de coureur uit Bogotá zich te focussen op de combinatie Giro-Vuelta.

De reden dat Acquardo zich uitsprak, was berichtgeving van de Colombiaanse krant El Tiempo. Op basis van journalist Beppe Conti werd gemeld dat Bernal zich niet thuis zou voelen bij INEOS Grenadiers en na het verlopen van zijn contract (eind 2023, red.) naar Israel Start-Up Nation zou willen vertrekken.

“Er is niets waar van dit verhaal”, reageerde zijn manager. “Egan heeft nog een tweejarig contract bij INEOS en hij is blij bij de ploeg. Hij focust zich nu al op de Tour de France van volgend jaar, en ik weet waar dit verhaal vandaan komt. Egan zit hier nu al drie of vier jaar en heeft zich helemaal gesetteld. Hij is blij.”