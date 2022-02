Egan Bernal mag ziekenhuis verlaten: “Ik voel me als herboren”

Egan Bernal kreeg de voorbije dagen goed nieuws te horen. De Colombiaanse renner mocht de Clínica Universidad de La Sabana, het ziekenhuis waar hij eind januari werd opgenomen na een zwaar trainingsongeval, verlaten om in een revalidatiecentrum verder te herstellen. Hij was al zijn artsen en het medisch personeel dankbaar voor alle zorgen.

“Ik moet ze bedanken dat ze me een tweede kans hebben gegeven. De waarheid is, dat ik me als herboren voel”, vertelde Bernal in een video die door het ziekenhuis online was gezet. De winnaar van twee Grote Rondes is twee weken na zijn ongeval intussen klaar om aan zijn revalidatieproces te beginnen. Hij heeft geen complicaties en zijn verwondingen zijn stabiel en aan het herstellen.

De Colombiaan was zeer opgelucht dat hij in zulke goede handen was. “Zonder de hulp van de medische staf zou het een heel ander verhaal zijn geweest. Ik ben ze heel erg dankbaar. Het ene moment bereidde ik me voor op de Tour de France en gaf ik me helemaal op mijn tijdritfiets, en de volgende seconde vocht ik voor mijn leven.”