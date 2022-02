Egan Bernal kan alweer fietsen op ligfiets hometrainer

Het herstel van Egan Bernal maakt grote sprongen. De Colombiaan van INEOS Grenadiers laat op sociale media zien dat hij de eerste fietsbewegingen alweer gemaakt heeft, op een ligfiets hometrainer.

“Laat nooit iemand je vertellen dat je iets niet kan”, schrijft Bernal bij de video. “Ik ga in ieder geval een leuke tijd hebben met mijn vrienden.” Te zien is hoe Bernal op de ligfiets al wat trappende bewegingen maakt, in het bijzijn van zijn honden.

Nog geen maand geleden liep de klimmer uit Colombia tijdens een tijdrittraining bijna een dwarslaesie op. Bernal botste op volle snelheid tegen een stilstaande bus aan en lag twee weken in het ziekenhuis, waarvan meerdere dagen op de intensive care. Op 6 februari werd hij ontslagen uit het ziekenhuis, waarna hij vijf dagen geleden liet zien dat hij – met een corset om – al kon lopen.

