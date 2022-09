Egan Bernal is in Colombia met succes geopereerd aan zijn knie

Egan Bernal is in Colombia geopereerd aan zijn knie. De ingreep, waarbij eerder geplaatste schroeven verwijderd werden, is succesvol verlopen, schrijft EFE.

“Ik heb een kniearthroscopie gedaan”, vertelt Carlos Gutiérrez, de dokter die Bernal opereerde. “Ik ben met de camera in zijn knie gegaan om naar het gewricht te kijken. Daarbij werd bevestigd dat de breuk hersteld is. Dat was op donderdag. Ik zag dat zijn meniscus, zijn gewrichtsbanden, gezond waren.”

Vervolgens heeft Gutiérrez meerdere stukken metaal weggehaald, die de knieschijf van Bernal in een eerdere fase bij elkaar moesten houden. “Het zal nu beter voelen dan eerder tijdens het fietsen, want deze materialen kunnen voor irritatie en pijn in de knie zorgen”, stelt de dokter.

Einde seizoen

Eerder meldde La Gazzetta dello Sport al dat het seizoen van Bernal erop zit. De resterende wedstrijden die op zijn programma stonden, de CRO Race (27 september tot en met 2 oktober) en de Ronde van Lombardije (8 oktober), laat hij aan zich voorbijgaan. INEOS Grenadiers maakte zaterdag de selectie voor de Kroatische ronde bekend. Het Britse team start nu met Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Kim Heiduk, Brandon Rivera, Elia Viviani, Michał Kwiatkowski en Geraint Thomas.