Egan Bernal: “Ik verwacht grote verschillen op de slotklim” vrijdag 11 september 2020 om 11:30

Arthur van Dongen, een van de ploegleiders bij Jumbo-Visma, verwacht vandaag een Colombiaanse alliantie op weg naar Puy Mary. Egan Bernal heeft het niet over een mogelijke samenwerking met enkele landgenoten, maar verwacht aan de streep wel grote verschillen.

Zeven beklimmingen die meetellen voor het bergklassement, meer dan 4.000 hoogtemeters en een aankomst op de steile Puy Mary. De dertiende etappe van de Tour de France belooft een loodzware onderneming te worden. Bernal over de rit van vandaag: “We hebben het parcours al eens verkend en het zijn hele lastige beklimmingen.”

“We zullen vandaag echt alles moeten geven. Het is moeilijk om de tijdsverschillen in te schatten, maar het is zaak om ons zo goed mogelijk voor te bereiden en klaar te zijn. Ook de afstand (de etappe is 191,5 kilometer lang) is belangrijk. Ik verwacht grote verschillen aan het einde van de rit.”

De renner van INEOS Grenadiers staat op dit moment tweede in het klassement, 21 seconden achter leider Primož Roglič.