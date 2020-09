Egan Bernal: “Ik ben afgestapt vanwege mijn gezondheid” donderdag 17 september 2020 om 09:04

Egan Bernal heeft op social media gereageerd op zijn opgave in de Tour de France. De titelverdediger ging woensdag niet meer van start in de bergetappe naar de Col de la Loze. “De enige en beste optie ik had, was om naar mijn lichaam te luisteren. Vanwege mijn gezondheid ben ik daarom afgestapt in de Tour, ondanks rugnummer 1”, schrijft Bernal, die in het midden houdt welke fysieke ongemakken hij kent.

“Het zal raar klinken, maar ik heb genoten van elke kilometer die ik op mijn fiets gezeten heb”, blikt de Colombiaanse kopman van INEOS Grenadiers terug. “Hoe pijnlijk die kilometers ook waren. Ik deed het graag, want het is mijn werk en mijn passie.”

“Ik heb mijn lichaam tot het uiterste gedwongen, maar er komt een punt waarop mijn lichaam mij genoeg heeft verteld”, zegt Bernal, die in de bergrit naar de Grand Colombier door het ijs zakte. Na de zestiende etappe, waarin hij in de bus met sprinters over de finish kwam, besloot hij af te stappen. “Dit is het leven en dit is wielrennen.”

