Egan Bernal: “Het is tijd om er weer bij te zijn in de Tour de France”

Egan Bernal zou volgend jaar graag de Tour de France weer willen rijden. Dat zegt de 24-jarige renner van INEOS Grenadiers in gesprek met Cyclingnews, in aanloop naar het Giro d’Italia Criterium in Dubai. Bernal won de Tour in 2019, maar staakte een jaar later vroegtijdig de strijd. Afgelopen seizoen verscheen de Colombiaan niet aan de start.

“Hopelijk zal ik de Tour rijden. Ik zou er graag weer bij zijn en het opnieuw goed doen”, vertelt de Colombiaan. Hij won afgelopen seizoen twee etappes en het eindklassement van de Giro d’Italia en reed vervolgens naar de zesde plaats in de Vuelta a España, maar de Tour deed hij niet. “Ik weet niet of ik de Giro zal doen, want het zal afhangen van het parcours. Dit jaar heb ik de Giro gedaan, dus het is tijd om er weer bij te zijn in de Tour de France.”

Wel wil hij ooit in de toekomst terugkeren naar de Giro, nadat hij de ronde dit jaar bij zijn eerste optreden meteen wist te winnen. Op het eindpodium in Milaan werd hij geflankeerd door Damiano Caruso en Simon Yates. “Ik wil zeker terug naar de Giro, want het is een van mijn favoriete wedstrijden. Ik heb namelijk eerder in Italië gewoond en ik heb er een aantal vrienden, dus ik zou echt graag terug willen.”

Rugproblemen

De rugproblemen waar Bernal de afgelopen jaren mee kampte zijn niet verdwenen, maar de 24-jarige renner hoopt op beterschap in 2022. “Om eerlijk te zijn, had ik zelfs dit jaar problemen. Maar inmiddels voel ik me veel beter. We weten dat het wat tijd kost om 100 procent te herstellen van de blessure die ik heb. Maar wat we willen doen is naar de wedstrijden gaan en proberen vol gas te gaan met wat pijn.”