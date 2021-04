Egan Bernal gaat direct naar Giro, slaat Tour of the Alps over

Egan Bernal gaat zonder voorbereidingswedstrijden naar de Giro d’Italia. Dat bericht van Velonews is door zijn ploeg INEOS Grenadiers bevestigd aan Cyclingnews. Bernal stond aanvankelijk op de planning voor de Tour of the Alps van volgende week, maar hij kiest toch voor een voorbereiding in Colombia.

Sinds Tirreno-Adriatico heeft Bernal geen wedstrijden meer gereden. Omdat zijn rugblessure, waarvan hij vorig jaar last had in de Tour de France, weer opspeelde, keerde hij terug naar zijn thuisland Colombia. Naar verwachting reist de 24-jarige klimmer – na een gedetailleerde voorbereiding op hoogte – pas een week voor de Giro d’Italia terug naar Europa.

Bernal is de beoogde kopman van INEOS Grenadiers in de Giro, die op zaterdag 8 mei begint in Turijn. Ook staat hij op de planning voor de Tour de France als helper voor kopman Geraint Thomas.

De Tourwinnaar van 2019 is niet de enige klassementsrenner die zonder voorbereidingskoers naar Turijn trekt. Ook Mikel Landa en Remco Evenepoel zullen pas in de Giro hun eerstvolgende kilometers maken.