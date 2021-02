Egan Bernal finisht als tweede op Mont Ventoux: “De koers verliep perfect”

In de Ster van Bessèges moest hij nog even warmdraaien, maar zaterdag zagen we Egan Bernal in de Tour de La Provence weer schitteren bergop. In de koninginnenrit, met aankomst op de Mont Ventoux, eindigde Bernal als tweede achter zijn land- en ploeggenoot Iván Sosa.

Bernal speelde het ploegenspel perfect op de flanken van de Mont Ventoux. De Tourwinnaar van 2019 bleef zitten toen zijn ploegmaat Sosa versnelde en wist in de daaropvolgende kilometers meerdere aanvallen van wereldkampioen Julian Alaphilippe onschadelijk te maken. Aan de streep wist hij de Fransman nog te verschalken in de strijd om plaats twee.

“Ik ben blij en voel me goed”

“Ik ben echt enorm blij voor Iván”, zo vertelde Bernal na afloop. “Dit voelt net zo goed aan als een eigen overwinning. We wisten de eerste twee ritten schadevrij door te komen en onze strategie was om in de Ventoux-etappe wat eerder aan de boom te schudden. De etappe verliep perfect. Hoe het is gesteld met mijn conditie? Ik ben blij en voel me goed.”

Over zijn kwetsbare rug zegt Bernal het volgende: “Ik had zaterdag niet erg veel last van mijn rug, maar ik voel het nog altijd wel een beetje. Dat gaat niet zomaar weg en ik zal er dit seizoen nog wel mee moeten dealen. Deze tweede plek geeft me echter wel vertrouwen voor de komende wedstrijden.”