Egan Bernal: “Fabio Jakobsen is een voorbeeld om nooit op te geven”

Egan Bernal heeft na afloop van de vierde etappe in de Vuelta a España complimenten uitgedeeld aan Fabio Jakobsen. De winnaar van de voorbije Giro d’Italia noemt de comeback van Jakobsen een voorbeeld voor velen. “Hij is een voorbeeld om nooit op te geven. Chapeau”, zei Bernal na de rit.

“Ik was volle bak aan het sprinten om niet te lossen, en toen hoorde ik dat Jakobsen gewonnen was. Dat is heel mooi voor hem”, vertelt de Colombiaanse kopman van INEOS Grenadiers. “De hele ploeg heeft enorm veel respect voor wat hij heeft gedaan.”

‘Tijdverlies Yates en Carapaz is niet heel veel’

Bernal jaagt op de eindzege in deze Vuelta. Als nummer negen van het klassement is hij ook de beste jongere. In de finale van de vierde etappe was het oppassen geblazen. “De wind kwam van opzij, maar de wind was niet sterk genoeg om de groep in stukken te breken. We waren gewaarschuwd dat we alert moesten zijn en ons goed moesten positioneren”, legt Bernal uit.

Met oog op de rest van de Vuelta is Bernal de best geplaatste renner van INEOS Grenadiers. “Maar ik denk dat de tijd die Adam Yates en Richard Carapaz verloren hebben niet heel veel is. Het is de Vuelta, we zijn aan het einde van het seizoen en alles kan gebeuren. Het parcours is heel zwaar en het is erg warm. Dat zal zorgen voor vermoeidheid”, geeft hij aan.