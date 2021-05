Egan Bernal emotioneel na veroveren roze trui: “Heb hier veel voor opgeofferd”

Egan Bernal wist zondag de roze leiderstrui te veroveren in de Giro d’Italia. De Colombiaanse kopman van INEOS Grenadiers won de bergrit naar Campo Felice en reed daardoor Attila Valter van de troon. “Ik kan nog steeds niet geloven wat er is gebeurd”, reageert Bernal na afloop.

“Ik win hier mijn eerste rit in een grote ronde”, aldus de rasklimmer, die ook in de door hem gewonnen Tour de France geen rit won. De Tignes-etappe die toen gestaakt werd, is destijds niet aan Bernal toegewezen. Daardoor schrijft hij hier in de Giro d’Italia historie.

De aanloop voor Bernal richting deze Giro d’Italia verliep moeizaam. “Ik heb veel opgeofferd om hier nu te staan, zeker na de Tour de France van vorig jaar. Daarom ben ik heel erg blij”, doelt hij op zijn slepende rugblessure.

“Ik voelde mij goed, maar wist niet of ik voor de ritzege kon gaan vandaag. Maar de kans kwam er, want ik kreeg veel vertrouwen van de ploeg. Zij zeiden dat ik het kon en namen de verantwoordelijkheid. Daarom is deze overwinning voor het team, want zij hebben in mij geloofd.”

Bernal werd daarna ook nog emotioneel toen een uniek rijtje werd opgesomd. Na Nairo Quintana (negen dagen de roze trui), Rigoberto Urán (vier dagen), Esteban Chaves (een dag) en Fernando Gaviria (een dag) is hij de vijfde Colombiaan in de roze trui.