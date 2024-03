zondag 10 maart 2024 om 17:18

Egan Bernal eindigt als zevende in Parijs-Nice: “Geeft me vertrouwen voor de toekomst”

Egan Bernal heeft er een goede week opzitten in Parijs-Nice. De Colombiaanse klimmer van INEOS Grenadiers eindigde als zevende in het eindklassement. “We moeten blijven vechten”, liet Bernal weten via de officiële kanalen van zijn team.

“Het was een leuke week. Het was heel zwaar, maar dat is het altijd in Parijs-Nice”, opende hij. “De ploeg deed het heel goed. Ik denk dat we een van de beste ploegen in koers waren. We moeten trots zijn op onze prestatie. Zelf voelde ik me ook goed. Vandaag was ik beter dan gisteren.”

Bernal kwam als negende over de streep en stelde daarmee zijn zevende plaats veilig. “Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Het is nog maar het begin van het seizoen. We moeten blijven vechten.” Tot slot had Bernal nog een boodschap voor zijn fans. “Geef nooit op, geniet van alles wat je doet. Bedankt voor alle steun!”