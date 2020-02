EF Pro Cycling opent Tour Colombia met zege in ploegentijdrit dinsdag 11 februari 2020 om 19:32

De ploegentijdrit in de Tour Colombia 2.1 is net als vorig jaar gewonnen door EF Pro Cycling. De Amerikaanse formatie reed de concurrerende ploegen op grote achterstand, waardoor Sergio Higuita en Daniel Felípe Martinez de grote winnaars zijn na de eerste dag van de Colombiaanse rittenkoers.

De Tour Colombia 2.1 begon vandaag met een relatief korte ploegentijdrit van 16,7 kilometer door de straten van Tunja. In de geboortestad van de afwezige Nairo Quintana was het uitkijken naar een duel tussen EF Pro Cycling, Deceuninck-Quick-Step, UAE Emirates en wellicht ook Movistar. De renners van Vini Zabù-KTM hadden echter de eer om als eerste van het startpodium te rollen en een richttijd neer te zetten.

Etienne van Empel, James Mitri, Roberto Carlos González, Matteo De Bonis, Veljko Stojnić en Umberto Marengo kregen een niet al te technisch parcours voorgeschoteld in de hoofdstad van het departement Boyacá. De route was nagenoeg vlak, voerde over brede en rechte wegen en er stonden slechts vijf bochten op het programma. Het Italiaanse Vini Zabù-KTM kwam uiteindelijk tot een tijd van 20:19.

Rally Cycling zet eerste richttijd neer

Van Empel en co zagen hoe de mannen van Novo Nordisk niet in de buurt kwamen van hun (voorlopige) toptijd, maar de continentale thuisformatie Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas (met klimmers Darwin Atapuma en Hernan Aguirre) wist als eerste ploeg onder de twintig minuten te duiken. Met 19:48 waren de Colombianen ruim een halve minuut sneller, maar de betere teams moesten nog komen.

Movistar begon als eerste WorldTour-ploeg aan de 16,7 kilometer lange beproeving, maar Team Illuminate (19:43), Uno-X (19:33) en Team Medellín (19:23) wisten de lat telkens een stukje hoger te leggen. Dat kunnen we ook zeggen van de renners van Rally Cycling. De Canadese equipe wist onder bezielende leiding van ervaren rot Rob Britton, Nathan Brown en Robin Carpenter een nieuwe toptijd te realiseren: 19:00.

Deceuninck-Quick-Step in de problemen, maar klokt de snelste tijd

Verschillende ploegen bleken te langzaam om de tijd van Rally Cycling te evenaren, laat staan te verbeteren. Het moest vooral van de WorldTour-formaties komen, te beginnen met het Spaanse Movistar. De ploeg van lokale favorieten Carlos Betancur, Einer Rubio en Diego Alba kwam echter niet aan de tijd van Rally Cycling, al was het verschil aan de streep slechts enkele seconden in het voordeel van de Canadese ploeg.

Met Julian Alaphilippe, Bob Jungels, Mikkel Frølich Honoré en Jannik Steimle beschikte Deceuninck-Quick-Step over de nodige pk’s, maar dan moet je wel op elkaar wachten tijdens de rit. De sterrenformatie klokte de snelste tijd aan het eerste tussenpunt, maar niet veel later zagen we plots twee renners in de problemen. De sterkere coureurs moesten wachten, waardoor Rally Cycling even mocht hopen op een stunt(je).

Urán haakt al vroeg af, maar EF Pro Cycling verpulvert de concurrentie

Deceuninck-Quick-Step kende echter een sterk slot en bleek aan de streep alsnog aanzienlijk sneller dan Rally Cycling. De Belgische ploeg wist met 18:46 bovendien als eerste de barrière van de 19:00 te slechten. UAE Emirates kwam enkele minuten later niet aan de tijd van Deceuninck-Quick-Step, de ploeg was wel iets sneller dan Rally Cycling.

Er waren nog twee ploegen die een nog snellere tijd konden realiseren: Team Ineos en topfavoriet EF Pro Cycling. De Amerikaanse formatie zag al snel Rigoberto Urán afhaken, die op weg terug is na zijn zware valpartij in de Vuelta a España. De ploeggenoten van Urán reden echter bijzonder hard door, wisten elkaar op het juiste moment af te lossen en klokten af na 18:01.

Het verschil met de concurrerende ploegen was enorm. Deceuninck-Quick-Step gaf driekwart minuut toe op de mannen van de zuurstokroze formatie, terwijl Team Ineos (+ 46 seconden) ook niet in de buurt kwam van de winnende tijd. Jonathan Caicedo mag morgen in de leiderstrui rondfietsen, aangezien de Ecuadoraan als eerste renner van EF Pro Cycling over de streep kwam.