EF-ploegleider Garate over Carthy: “Hij heeft een korte pauze nodig”

EF Education-Nippo hoopte met Hugh Carthy een gooi te doen naar een topklassering in de Vuelta a España, maar de Britse klimmer besloot in de zevende etappe naar Balcón de Alicante de ronde te verlaten. “Hugh voelde zich de laatste dagen leeg en was vermoeid”, laat ploegleider Juanma Garate weten aan Cyclingnews.

Carthy, vorig jaar nog derde in de Ronde van Spanje, reed al vroeg in de ronde achter de feiten aan. In de zevende etappe ging hij nog wel even in de aanval, maar moest zijn inspanning vrijwel meteen bekopen. Niet veel later besloot hij in de ploegleiderswagen te stappen. “Ik denk dat de stress van de eerste week veel van hem heeft gevergd, ook op mentaal vlak”, aldus Garate. “Hij was de laatste dagen moe en de tank was een beetje leeg.”

“Hij heeft een korte pauze nodig, zodat hij thuis een beetje kan herstellen. Toen hij in de Ronde van Burgos in de slotetappe Egan Bernal en andere klassementsrenners wist te vloeren, zat het met de vorm wel goed. In het wielrennen moet je alleen meer hebben dan alleen goede benen. Het is wat het is, dit moeten we accepteren”, geeft Garate aan.

EF Education-Nippo zal zich in het vervolg van de Vuelta richten op etappewinst. Magnus Cort bezorgde de Amerikaanse formatie eerder deze ronde al een etappezege door na een spannende finale als eerste over de streep te komen op de Alto de la Montaña de Cullera.