EF Education-Nippo verlengt contract met Hideto Nakane

EF Education-Nippo kan ook komend seizoen beschikken over Hideto Nakane. De Amerikaanse ploeg van Jonathan Vaughters heeft het contract met de 31-jarige Japanner namelijk verlengd, laat het team weten op zijn website.

Nakane, die eerder uitkwam voor Nippo-Delko-One Provence en Nippo-Vini Fantini-Faizanè, kijkt uit naar het nieuwe seizoen met EF Education-Nippo. “Ik wilde mijn contract met de ploeg verlengen omdat er zo veel geweldige renners en stafleden uit zo veel verschillende landen zijn. Het is een wereldwijde ploeg, wat betekent dat ik hier zo veel kan leren en dat interesseert me. Ik heb verbeterd hoe ik train, hoe ik herstel, hoe ik koers en ook is mijn Engels verbeterd. Dit zal allemaal helpen voor een nog sterker 2022.”

Humor

Ploegmanager Vaughters is blij met de aanwezigheid van de Japanner. “Hij is niet alleen iemand met wie we graag koersen, maar hij heeft ook een geweldig gevoel voor humor en voegt een hoop plezier toe aan deze groep. Ons team is echt mondiaal. Dat is een van de dingen die ik het leukst vind aan onze renners en staf, en dat Nakane het Japanse wielrennen vertegenwoordigt, is belangrijk; we willen meer Japanse renners in de WorldTour zien en helpen talent te ontwikkelen buiten de traditionele grenzen van het profwielrennen.”

Nakane begon het afgelopen seizoen in Frankrijk, waarna hij de Ardense klassiekers afwerkte. In de maanden daarna reed hij in een ondersteunende rol onder meer het Critérium du Dauphiné en de Vuelta a Burgos, waar hij zijn ploeggenoot Hugh Carthy de laatste etappe zag winnen. “Ik was zo blij om Hugh de laatste etappe te zien winnen en om daar deel van uit te hebben gemaakt. Dat was het moment afgelopen seizoen waarop ik het trotst ben. Ik ben er trots op dat ik naast zulke sterke ploeggenoten mag koersen en ik wil hard voor ze werken.”