EF-renner Hideto Nakane (32) stopt met wielrennen

De professionele carrière van Hideto Nakane zit erop. De 32-jarige Japanner trekt na twee jaar de deur achter zich dicht bij EF Education-EasyPost en heeft besloten te stoppen met wielrennen. “Het was een tijd van onschatbare waarde in mijn leven”, schrijft Nakane op Instagram.

“Dit was mijn laatste jaar als prof. Ik heb hard gewerkt om hier te komen, nadat ik op 18-jarige leeftijd voor het eerst begon met fietsen. Het was een onbetaalbare periode. Het was heel leuk om zoveel wedstrijden te rijden over de wereld”, aldus Nakane, die dit jaar slechts vijftien koersdagen had vanwege het coronavirus.

Volgens de Japanner was het daardoor lastig om op zijn niveau te komen. “Maar ik ben nu bijna volledig hersteld en was nog in staat om wat koers te rijden met mijn vrienden aan het eind van het seizoen. Ik weet niet hoe ik jullie allemaal moet bedanken, en dan vooral mijn trainers, coaches en doktoren. Ik waardeer EF Education-EasyPost voor de geweldige kansen die ik gehad heb de laatste twee jaar. Voor mij is het tijd om iets anders te gaan doen en ik kijk uit naar de toekomst.”

Nakane reed jarenlang in het Japanse continentale circuit, waarna Nippo-Vini Fantini hem oppikte in 2017. In 2020 werd hij namens Nippo-Delko One Provence zesde in de Tour de Langkawi en won hij er een etappe. Daarop kreeg hij in 2021 de kans om de stap te maken naar de WorldTour bij het toenmalige EF Education-Nippo.