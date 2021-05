EF Education-Nippo, Ronde van Roemenië, Route d’Occitanie

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over het Giro-tenue van EF Education-Nippo en de etappeschema’s van de Ronde van Roemenië en de Route d’Occitanie.

EF Education-Nippo opnieuw met opvallend tenue in Giro

Omdat de vertrouwde uitdossing van de ploeg erg veel op de roze leiderstrui leek, koos de ploeg van Jonathan Vaughers vorig jaar in de Giro d’Italia, in samenwerking met skateboardmerk Palace, voor een veelkleurig ontwerp. Er waren heel wat liefhebbers van de ‘eendentenues’, al waren er misschien wel evenzoveel negatieve reacties. De opvallende truitjes legden de formatie van Jonathan Vaughters overigens geen windeieren, want Ruben Guerreiro en Jonathan Caicedo wonnen een etappe. Guerreiro legde bovendien beslag op het bergklassement.

Dit jaar zal EF Education-Nippo wederom met een aangepast tenue op de proppen komen. Het shirt zal tijdens de ploegenpresentatie van de Giro d’Italia worden onthuld. “Dit jaar vieren we met het design het multiculturele karakter van onze ploeg”, zegt Vaughters tegen Cyclingnews. “Fans kunnen een kleurrijk tenue verwachten. Het zal ontzettend verschillen van ons normale shirt. Geen eenden dit jaar trouwens, sorry.”

La Route d’Occitanie

De Route d’Occitanie gaat dit jaar tussen 10 en 13 juni op zoek naar een opvolger van Egan Bernal. Zeer waarschijnlijk is het ook dit jaar een klimmer die winnaar wordt van de Zuid-Franse etappekoers. Drie van de vier etappes finishen bergop, waarvan de aankomst van de derde rit het meest in het oog springt. De renners beklimmen in het begin van de etappe al de Col du Tourmalet. Op het einde van de rit wacht de klim naar Le Mourtis (12,6 km à 6,5%). De slotrit naar Dulhac-sous-Peyrepertuse eindigt met een kortere aankomst bergop (4,2 km à 8,5%).

Ronde van Roemenië presenteert etappeschema

De 54e editie van de Ronde van Roemenië begint op dinsdag 31 augustus met een proloog in Timisoara. Daarna rijdt het peloton in oostelijke richting, om na zes dagen koers uit te komen in de hoofdstad Boekarest. Dit maakte de organisatie van de Turul Romaniei, zoals de wedstrijd officieel heet, bekend.

De zwaarste etappe wordt de tweede rit-in-lijn. Deze rit door Transsylvanië zal na 155 kilometer eindigen in Paltinis, na een klim van 15 kilometer aan zo’n vijf procent gemiddeld. In de Sibiu Tour klom Egan Bernal er al eens naar de zege. Vorig jaar kraaide Gregor Mühlberger victorie in het skiooord.

Dinsdag 31 augustus, proloog: Timisoara-Timisoara

Woensdag 1 september, etappe 1: Timisoara – Deva (210 km)

Donderdag 2 september, etappe 2: Deva – Paltinis (155 km)

Vrijdag 3 september, etappe 3: Sibiu – Brasov (200 km)

Zaterdag 4 september, etappe 4: Brasov – Boekarest (180 km)

Zondag 5 september, etappe 5: Boekarest – Boekarest

