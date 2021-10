EF Education-Nippo bevestigt komst Marijn van den Berg

Dat Marijn van den Berg volgend jaar zal uitkomen voor EF Education-Nippo, stond al een tijdje op WielerFlits. De Amerikaanse formatie heeft de transfer vandaag echter ook wereldkundig gemaakt. De 22-jarige Nederlander tekent als neoprof een contract voor minstens twee seizoenen.

Aan interesse geen gebrek voor Van den Berg. De beloftevolle renner kon kiezen uit verschillende ploegen. Waar veel teams in de veronderstelling waren dat hij na een topseizoen zou tekenen bij Groupama-FDJ, kwam in de Tour de l’Avenir naar buiten dat hij niet bij de Franse ploeg kon blijven. Na twee ritzeges en het gewonnen puntenklassement, stapelde de interesse in Van den Berg zich op. De keuze viel op de ploeg van Jonathan Vaughters.

“Ik heb dit jaar een enorme stap voorwaarts kunnen zetten door naar Frankrijk te vertrekken. Ik was op mezelf aangewezen, moest alles zelf regelen en dat was goed voor mijn ontwikkeling. Ik denk dat dit het juiste moment is om de stap te zetten naar de profs. Ik ben nu wat volwassener. Dan doel ik niet alleen op mijn resultaten, maar ook als mens. Ik ben klaar voor de WorldTour. Ik hoop nu nog sterker te worden als renner.”

Veelzijdig

“De ploeg heeft ontzettend veel vertrouwen in me. Ik krijg bij EF Education-Nippo wellicht af en toe de kans om voor eigen rekening te rijden en voor resultaten te gaan. Daarom is EF de beste optie voor mij. Ik verwacht niet meteen dat ik in elke wedstrijd een etappe win. Ik ben al blij als ik af en toe een goed resultaat kan behalen, een top-5 of top-10 plaats. Ik ben heel erg nieuwsgierig hoe ver ik al sta in de WorldTour.”

Vaughters ziet in Van den Berg een echte winnaar. “Hij is een sprinter, maar wel een heel sterke sprinter. Hij is ook een goede man voor ploegentijdritten en hij staat bergop eveneens zijn mannetje. Hij kan niet alleen maar terugvallen op zijn sprint en is ook in staat om op andere, meer onorthodoxe manieren, wedstrijden te winnen. Dat spreekt me veel meer aan, zeker omdat wedstrijden steeds zwaarder worden.”

Van den Berg won dit seizoen zeven (individuele) wedstrijden voor de opleidingsploeg van Groupama-FDJ. Naast twee ritzeges in de Tour de l’Avenir was hij succesvol in de GP Adria Mobil, de Alpes Isère Tour en de Orlen Nations Grand Prix. Hij werd ook derde op het NK tijdrijden voor beloften, achtste op het EK in Trento en derde in de U23-versie van Parijs-Tours.