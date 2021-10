EF Education-Nippo bevestigt komst 19-jarig talent Georg Steinhauser

EF Education-Nippo heeft de komst bevestigd van Georg Steinhauser. De 19-jarige Duitse renner van Tirol KTM tekende als neoprof een contract voor twee jaar bij de Amerikaanse ploeg en mag zich daardoor opmaken voor zijn debuut in de WorldTour. Steinhauser won dit seizoen onder meer een etappe in de Giro Valle d’Aosta en eindigde onlangs derde in de Ronde van Lombardije voor beloften.

Steinhauser treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Tobias, die in de jaren ’90 en ’00 voor onder andere Mapei-Quickstep, Gerolsteiner en T-Mobile koerste. In eerste instantie had de jonge Duitse renner ook een aanbod van EOLO-Kometa op zak en Iván Basso liet zelfs ontvallen dat het al rond was, maar op het allerlaatste moment kwam er een WorldTeam op de proppen met een contract en dat was EF Education-First. Bij die ploeg maakt hij in 2022 zijn debuut op het hoogste niveau van de wielersport.

Dat hij goed over de bergen kan rijden, vertelt Steinhauser op de website van zijn nieuwe ploeg. “Mijn tijdritten zijn niet slecht. Ik doe graag lange en harde wedstrijden, vooral etappekoersen. Ik hou ervan dat ze niet afhangen van één moment, ik denk dat ze beter bij me passen als renner”, aldus de jonge Duitser, die komend jaar ook voltijds student blijft. Hij moet proberen de balans te vinden tussen zijn stage in de metaalbewerking, en koersen en trainen. “Ik werk elke ochtend van zeven tot half een. ’s Middags zit ik op de fiets. Dat is hoe ik het doe. Het is een beetje druk.”

Ploegmanager Jonathan Vaughers is niet alleen onder de indruk van zijn resultaten tot nu toe, maar ziet ook veel groei in de toekomst van de jonge renner. “Georg is, denk ik, potentieel de meest getalenteerde U23-renner ter wereld op dit moment. Dat wil niet zeggen dat hij op dit moment de beste U23-renner ter wereld ís. Wat je moet begrijpen is dat zijn vader een profrenner was en hij erop stond dat Georg zijn schoolopleiding afmaakte voordat hij zich op het wielrennen stortte, wat eigenlijk heel zeldzaam is in de wielerwereld.”

Volgens Vaughters is Steinhauser een soort parttime wielrenner. “Hij heeft beperkt programma omdat hij zijn school moet afronden. Ik heb met zijn zaakwaarnemer en zijn vader afgesproken dat hij zijn studie mag afmaken. Natuurlijk gaat hij koersen met de ploeg, maar er zullen momenten zijn dat hij wat tijd nodig heeft voor zijn schoolwerk, en daar gaan we met hem aan werken.”