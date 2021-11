EF Education First stapt in het vrouwenwielrennen bij TIBCO-SVB

EF Education First siert sinds 2018 al de shirts van een mannenploeg, maar treedt in 2022 ook toe tot het vrouwenpeloton. Het taalonderwijsbureau sluit zich namelijk als co-titelsponsor aan bij het Amerikaanse TIBCO-SVB. De ploeg heeft ambitieuze plannen en wil volgend seizoen als Women’s WorldTeam aan de start verschijnen.

TIBCO-SVB, de langstlopende vrouwenprofploeg in Noord-Amerika, staat voor een nieuwe stap: de ploeg wil verder als Women’s WorldTeam en EF Education First zal zich daarbij aansluiten als titelsponsor. De ploeg zal dan ook worden omgedoopt tot EF Education-TIBCO-SVB. Daarbij blijft de oorspronkelijke missie van de ploeg centraal staan: vrouwen helpen hun doelen te bereiken in een gezonde, ondersteunende omgeving. Om te beginnen zullen alle vrouwen die voltijds voor de ploeg rijden het minimumsalaris van de mannen in de WorldTour krijgen.

EF Education First is er trots op deel uit te gaan maken van de ploeg. “We zijn verheugd om deel uit te maken van deze ploeg om deze geweldige rensters te helpen hun doelen te bereiken. De salariscomponent is ongelooflijk belangrijk voor ons allemaal, omdat het de rensters in staat stelt om fulltime met de sport bezig te zijn”, zegt Maria Norrman, global chief of staff van het taalonderwijsbureau. “We kunnen niet wachten om te helpen het volgende hoofdstuk toe te voegen aan de geweldige geschiedenis van deze ploeg.”

Lange weg

Voormalig profrenster Linda Jackson, grondlegster van de vrouwenploeg, ziet een enorme kans, zowel voor haar ploeg als voor de sport in zijn geheel. “Ik vind het geweldig om deel uit te maken van de professionalisering van het vrouwenwielrennen. De kans die deze vrouwen nu hebben is geweldig. Ik zit al dertig jaar in de sport; ik koerste zelf in de jaren negentig onder erbarmelijke omstandigheden en met heel weinig steun. Het is een lange weg geweest, maar om te zien dat er eindelijk geld in de sport komt zodat vrouwen in hun levensonderhoud kunnen voorzien terwijl ze op hun fiets rijden, is een heel bevredigend gevoel.”

Het doel van de ploeg is om binnen een paar jaar tot de top-5 van de WorldTeams te behoren. “We hoeven niet de nummer een van de wereld te worden. Dat is niet mijn doel”, zegt Jackson. “Mijn doel is om deze vrouwen te helpen hun potentieel te bereiken. Om olympiërs te worden, wereldkampioenen, deelnemers aan wereldkampioenschappen: wat hun doelen ook zijn. Dankzij het partnerschap van EF hebben we personeel van topniveau kunnen aantrekken om onze rensters de infrastructuur en de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om deze doelen in een ondersteunende omgeving te bereiken.”

Gevarieerde mix van rensters

EF Education-TIBCO-SVB bestaat uit dertien rensters uit zes verschillende landen en verwelkomt in 2022 zeven nieuwe rensters, waarvan er twee terugkeren op het oude nest. De ploeg zal haar volledige selectie in de komende weken bekendmaken. “Ik ben erg enthousiast over het potentieel van onze ploeg”, gaat Jackson verder in het uitgebreide perscommuniqué van haar ploeg en EF Education. “Nu we de stap zetten naar de WorldTour-status, is het onze strategie om opkomend talent te vinden dat we kunnen omvormen tot de volgende generatie van internationale toprensters.”

“We hebben een gevarieerde mix van getalenteerde rensters, waaronder klimmers, allrounders en rittenkapers. We zullen onze kalender dienovereenkomstig samenstellen. Naast de WorldTour zullen we ook de nadruk blijven leggen op onze alternatieve kalender, wat goed past bij EF”, aldus Jackson.