EF Education First onderhandelt met renners over salarisvermindering zaterdag 18 april 2020 om 19:14

EF Education First is met de medewerkers en de coureurs van de ploeg aan het onderhandelen over salarisvermindering. “We overleggen met ze op individuele basis”, zegt Jonathan Vaughters. “We hebben hun handtekening en bereidheid nodig om dit te laten werken.”

“De reis- en onderwijsindustrieën zijn zwaar getroffen door het coronavirus”, doelt de Amerikaan op de sponsors van de ploeg. “Als gevolg daarvan moeten we kostenbesparende maatregelen nemen.”

Vaughters kan rekenen op de steun van zijn renners en medewerkers. “De gesprekken zijn zeer productief geweest. Onze renners hebben het team boven hun eigen belang geplaatst en daar ben ik erg dankbaar voor”, eindigt hij tegen CyclingNews.

EF Education First is niet het eerste team dat deze maatregelen neemt. Eerder kwamen Astana, CCC, Mitchelton-Scott, Lotto Soudal en Bahrain-McLaren met dergelijk nieuws naar buiten.