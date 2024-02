dinsdag 20 februari 2024 om 17:11

EF Education-EasyPost ziet Georg Steinhauser uitvallen in UAE Tour

Georg Steinhauser kwam eerder vandaag niet meer opdagen voor de individuele tijdrit van de UAE Tour. Wat blijkt nu: de jonge Duitser liep bij de massale val in de eerste rit een hersenschudding op.

“Door een hersenschudding kon ik niet meer starten in de tweede rit van de UAE Tour. Na enkele dagen herstel kan ik wel weer fietsen, maar dit is niet de seizoensstart waarop ik had gehoopt”, laat de renner van EF Education-EasyPost weten via Instagram.

Steinhauser is niet de enige renner die moest opgeven na zijn val in de eerste etappe. Ook Eddie Dunbar (handbreuk) bleek niet meer in staat om zijn weg te vervolgen. De schade bij de andere gevallen renners – waaronder Attila Valter, Harold Tejada en Elia Viviani – viel al bij al nog mee.

Derde profseizoen

Georg Steinhauser is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van EF Education-EasyPost. De zoon van oud-prof Tobias Steinhauser is nog op zoek naar zijn eerste profzege, maar reed vorig jaar al wel meerdere ereplaatsen bijeen. Zo werd hij tweede in de slotrit van de Tour of the Alps, derde in La Route d’Occitanie en zesde in Eschborn-Frankfurt.