dinsdag 20 februari 2024 om 08:37

Pechvogel Eddie Dunbar loopt handbreuk op in openingsrit UAE Tour

Voor Eddie Dunbar zit de UAE Tour er alweer op. De Ier gaat niet van start in de individuele tijdrit van vandaag, nadat hij in de openingsrit ten val kwam. Bij die val brak hij namelijk zijn hand, laat Jayco AlUla weten op sociale media. Ook Milan Fretin (Cofidis) stapt niet meer op.

Dunbar was een van de slachtoffers van een grote val in aanloop naar de door Tim Merlier gewonnen massaspsprint. De 27-jarige klimmer kwam nog wel over de streep, maar was flink gehavend. Nu blijkt dat hij zijn hand heeft gebroken en niet verder kan. Het is nog niet bekend hoelang de Ier uit de roulatie zal zijn.

Het is niet voor het eerst dit jaar dat Dunbar een wedstrijd voortijdig moet verlaten. In de Ronde van Valencia stapte hij de derde rit niet meer op, ook na een valpartij.

Fretin

Naast Dunbar, stapt ook Milan Fretin uit de ronde. De Belgische sprinter van Cofidis lag eveneens bij de valpartij in de slotkilometer. “Het is spijtig dat ik de UAE Tour al na een dag moet verlaten, maar ik ben blij dat ik er vanaf kom met enkel maar een ontwrichte schouder”, schrijft hij op sociale media. Op de bijgevoegde foto is te zien dat Fretin ook behoorlijk wat schaafwonden heeft opgelopen.