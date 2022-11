EF Education-EasyPost verwelkomt ‘onderschat talent’ Stefan de Bod

Stefan de Bod rijdt in 2023 voor EF Education-EasyPost. De 25-jarige Zuid-Afrikaan, die de afgelopen twee seizoenen uitkwam voor Astana Qazaqstan, heeft een tweejarig contract getekend bij de Amerikaanse formatie.

De Bod is prof sinds 2019, toen hij vanuit de opleidingsploeg doorstroomde naar WorldTour-formatie Dimension Data. In dat jaar won hij het Afrikaans tijdritkampioenschap en werd hij derde in de Ronde van Oostenrijk. Na 2020, een teleurstellende seizoen, vertrok hij naar Astana. In zijn debuutseizoen voor die ploeg behaalde hij een vijfde plek in de Ronde van Hongarije. Dit jaar was De Bod zevende in de tijdrit van de UAE Tour, vierde in de Sibiu Cycling Tour (2.1), zesde in de Vuelta a Castilla y Leon (2.1), vierde in de Ronde van Slowakije (2.1) en vijftiende in de Clásica San Sebastián.

“In de laatste jaren heb ik een paar heel goede resultaten behaald, maar ik heb ook moeite gehad om te ontdekken wat voor type renner ik ben”, zegt De Bod in een persbericht van EF Education-EasyPost. “Ik denk dat ik me kan ontwikkelen tot een vluchtspecialist voor de grote koersen en grote rondes. Maar ik denk dat ik ook een klassementsrenner kan worden voor de wedstrijden van een week. Dat is mijn doel op de lange termijn.”

“Wedstrijden als de Ronde van Romandie, Tirreno-Adriatico, de Ronde van Zwitserland, het Critérium du Dauphiné, dat soort wedstrijden zijn mijn favoriete wedstrijden. Het zijn wedstrijden met wat bergen, enkele vlakke etappes en normaalgesproken ook een tijdrit of een proloog. Het doel is om beter te worden in zulke koersen.”

Jonathan Vaughters, de ploegbaas bij EF Education-EasyPost, ziet veel potentie in De Bod. “Stefan is een renner die ik al een tijdje in de gaten houd. Hij is een onderschat talent, die een belangrijke rol kan spelen in een team als dat van ons, dat zich focust op grote resultaten in heuvelachtige koersen. Zijn tijdritten zijn onder de radar gebleven, maar duiden duidelijk op zijn talent. Mijn hoop is dat we alles uit hem kunnen halen en hij van onschatbare waarde wordt voor ons team.”