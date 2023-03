EF Education-EasyPost moet in Parijs-Nice verder zonder Marijn van den Berg

Marijn van den Berg zal vandaag niet meesprinten in Parijs-Nice. De 23-jarige Nederlander is niet meer aan de start verschenen van de vijfde etappe naar Saint-Paul-Trois-Châteaux. Ook zijn ploegmaat Andrea Piccolo en Max Walscheid (Cofidis) noteerden deze ochtend een DNS.

Van den Berg liet zich in de eerste etappes van Parijs-Nice nog wel van voren zien. In de openingsrit finishte hij als negentiende en in de tweede sprintrit kwam hij als zevende over de streep. Verder werd hij met zijn ploeggenoten van EF Education-EasyPost tweede in de ploegentijdrit.

De jonge Nederlander is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen, met als sportieve uitschieter zijn sprintzege in de Trofeo Ses Salines. Ook werd hij al derde in de Figueira Champions Classic en elfde in de Grand Prix La Marseillaise.

