EF Education-EasyPost met twee Nederlanders in Tour de Langkawi

Julius en Marijn van den Berg zorgen voor de Nederlandse inbreng bij EF Education-EasyPost voor de Tour de Langkawi. Esteban Chaves en Hugh Carthy zijn echter de meest in het oog springende namen, als we kijken naar de selectie van de Amerikaanse formatie voor de Maleisische wielerronde.

Met Chaves en Carthy beschikt de ploeg over twee renners die de intrinsieke klasse hebben om de Tour de Langkawi op hun naam te schrijven. Chaves kwam onlangs nog in actie in enkele Italiaanse najaarsklassiekers, weliswaar met wisselend succes. Voor Carthy is het dan weer zijn eerste koers sinds de Vuelta a España. De Colombiaan Diego Andrés Camargo is een derde troef voor het algemeen klassement.

De selectie kent, door de inbreng van Julius en Marijn van den Berg, ook een flink Nederlands tintje. Die laatste zal waarschijnlijk worden uitgespeeld in de etappes die eindigen in een sprint: Marijn van den Berg heeft namelijk een goede sprint in de benen. De 23-jarige renner was onlangs nog knap zevende in de Grand Prix de Wallonie en tiende in de Coppa Bernocchi.

De Japanner Yuhi Todome is de zesde en laatste renner binnen de selectie van EF Education-EasyPost. De Tour de Langkawi gaat dinsdag van start en eindigt een week later, op dinsdag 18 oktober.

Selectie EF Education-EasyPost voor Tour de Langkawi 2022 (11-18 oktober)

Julius van den Berg

Marijn van den Berg

Diego Andrés Camargo

Hugh Carthy

Esteban Chaves

Yuhi Todome