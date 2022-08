EF Education-EasyPost bevestigt tussentijdse transfer van Andrea Piccolo

Andrea Piccolo verruilt Drone Hopper-Androni Giocattoli per direct voor EF Education-Easypost. Dat hing al een tijdje in de lucht, maar is inmiddels ook bevestigd door de Amerikaanse WorldTour-formatie. De Italiaan zal zijn debuut maken in de Tour de l’Ain (9-11 augustus).

“Alle teams in de WorldTour zijn natuurlijk goed, maar ik keek er naar uit om me aan te sluiten bij EF Education-EasyPost. Het is een grote eer voor me”, zegt Piccolo – de Europees kampioen tijdrijden bij de junioren in 2019 – op de site van zijn nieuwe ploeg. De Italiaan was de afgelopen weken in vorm, getuige zijn vierde plek op het Italiaans kampioenschap, zijn zesde plaats in de Sibiu Tour en zijn zevende plaats in de Ordiziako Klasika. Daarna eindigde hij ook nog als tweede in de Circuito de Getxo.

Gianni Savio, de ploegbaas van Drone Hopper-Androni Giocattoli, bevestigde eerder al dat er gesprekken gevoerd werden om Piccolo (21) tijdens het seizoen een transfer te laten maken. “Het is mogelijk, maar nog zeker niet rond”, zei Savio toen. “Ik denk dat het wel zover komt, want ik ontdek zoveel jonge renners en ben blij als ze de kans hebben om naar de WorldTour over te stappen.”

Cepeda

In dat gesprek ging het niet alleen over Piccolo, maar ook over de 24-jarige Jefferson Alexander Cepeda. Over zijn komst is door EF Education-EasyPost nog niets gecommuniceerd, maar Cepeda staat op de site van de UCI inmiddels wel op het rooster van het team van Jonathan Vaughters. Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat EF Education-EasyPost ook Cepeda presenteert als nieuwe aanwinst.