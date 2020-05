EF-coach Peter Schep: “Hopelijk kan Sergio Higuita zich aan Urán optrekken in de Tour” maandag 25 mei 2020 om 13:02

EF Pro Cycling heeft de kopmannen grotendeels verdeeld over de grote ronden in het tweede deel van het seizoen. Sergio Higuita mag aan de zijde van Rigoberto Urán voor het eerst kennis maken met de Tour, terwijl Hugh Carthy naar de Giro trekt. Dat bevestigt head of performance Peter Schep in de nieuwe podcast van De grote plaat.

Sergio Higuita maakt in het tweede deel van het seizoen normaal gesproken zijn debuut in de Tour de France, bevestigt Schep. De Colombiaan verschijnt er aan de zijde van zijn ervaren landgenoot Rigoberto Urán aan het vertrek. “Urán blijft voor mij in onze ploeg de beste ronderenner. Zijn beroepsernst is echt bizar. We hopen dat Higuita zich daar aan kan optrekken, want die heeft in de Vuelta met die ritoverwinning wel laten zien dat hij het in zich heeft.”

Voor Hugh Carthy blijft dan weer het hoofddoel dat hij de Giro d’Italia gaat rijden. De Britse renner was voor de uitbraak van het coronavirus nog vierde in het eindklassement van de Tour de La Provence. “Hij heeft veel moraal gehaald uit vorig seizoen, zo was de koninginnenrit in de Ronde van Zwitserland een van zijn mooiste dagen. Je kunt je voorstellen dat als hij met de Colombianen meegaat naar de Tour, dat zijn rol heel anders is dan dat hij naar de Giro gaat.”

Michael Woods is intussen nog op de terugweg van een dijbeenbreuk. “Die fietst al best wel op niveau weer. Hij is een jongen die uit de atletiek komt en ik heb het idee dat hij niet terugdeinst voor een best wel heftige revalidatie. Als ik hem bezig zie, denk ik dat hij met een heel frisse mindset dat heeft gedaan.” Zijn doel dit seizoen is normaal gezien het WK in Aigle-Martigny, al is dat met een slag om de arm omdat het WK mogelijk verplaatst wordt naar het Midden-Oosten.

Luis Villalobos

Schep zei geschrokken te zijn van de positieve dopingtest van Luis Villalobos. Bij de Mexicaanse renner waren sporen van het groeihormoon GHRP-6 aangetroffen in april 2019, toen hij nog bij het continentale Aevolo reed. “In datzelfde jaar, in augustus, kwam hij naar onze ploeg. Onze onvrede is hoe het mogelijk is dat de UCI anderhalf jaar later ergens mee komt, terwijl die renner intussen bij ons getekend heeft.”

Volgens Schep had Villalobos nooit bij EF Pro Cycling mogen tekenen op het moment dat de UCI onderzoek naar hem deed. “Wij moeten aan strenge eisen voldoen, waar iedereen bij ons echt superblij is dat het zo geregeld wordt. Iedereen volgt het netjes op, dus je moet er echt geld in investeren om preventief te werken tegen zulke gevallen. En vervolgens komen zij anderhalf jaar later met de boodschap dat deze renner positief was. Dat is heel gek.”