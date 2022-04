Eerstejaars Axel Zingle boekt eerste profzege in Route Adélie de Vitré

Axel Zingle heeft de Route Adélie de Vitré op zijn naam geschreven. In een sprint met vier klopte de Franse renner van Cofidis Dorian Godon, Kévin Vauquelin en Valentin Ferron, met wie hij in de laatste twee kilometer voorop was geraakt.

De Franse wedstrijdkalender ging vandaag in Oost-Bretagne verder met de Route Adélie de Vitré, de zesde manche van de Coupe de France. Vanwege de verwachte weersomstandigheden was het parcours ingekort: de lange lus van 21,1 kilometer moest niet zes keer worden afgelegd, maar vijf keer. Met daarbij de korte lus van 8,9 kilometer die achtmaal moest worden genomen, kregen de renners totaal 176,7 kilometer voor de wielen geschoven. Onder andere Arnaud Démare, Bryan Coquard en Marc Sarreau waren naar Vitré afgereisd.

Drie man in de vroege vlucht

Nadat om twaalf uur het startsein was gegeven, ontstond al vroeg in de koers een kopgroep met drie man. Mario Aparicio (Burgos-BH), Antonio Angulo (Euskaltel-Euskadi) en Axel Mariault (Team U Nantes Atlantique) sloegen de handen ineen en reden op de eerste lange lus ruim vier minuten weg. Daarachter controleerde Groupama-FDJ, de ploeg van Démare. De renners kregen te maken met zeer wisselvallige omstandigheden. Periodes met zon werden afgewisseld van regen en zelfs sneeuw, terwijl een vrij krachtige noordenwind over de regio waaide.

Naarmate de wedstrijd vorderde, gingen ook de ploegen van Intermarché-Wanty-Gobert en Go Sport-Roubaix Lille Métropole zich met de achtervolging bemoeien. Lange tijd schommelde de voorsprong van de drie vluchters tussen de drie en vier minuten, maar na driemaal de lange lus versnelde het peloton onder aanvoering van AG2R Citroën en begon het verschil langzaam maar zeker kleiner te worden. Toen het verschil minder dan twee minuten was, liet de grote groep de teugels wat vieren. Het was duidelijk dat de kopgroep binnen schootsafstand reed.

Op zeventig kilometer van de finish versnelde het peloton opnieuw. Deze keer werd het gat naar de vluchters wel dichtgereden en met nog 54 kilometer te rijden, was alles weer samen. Daarna volgde een hele serie aanvallen, maar steeds smolt alles weer samen. Een compleet peloton ging de laatste vier korte lussen in. Maar in de ronde die volgde, brak het peloton. Cofidis zat met veel renners in de voorste groep en werkte zich uit de naad om de rest van het peloton niet meer te laten terugkeren. Dat wierp zijn vruchten af en het verschil werd steeds groter.

Anthony Perez laat de koers ontploffen

De eerste groep met ruim dertig man ging rijden om de overwinning. Démare had met Miles Scotson nog een ploeggenoot van voren, namens AG2R Citroën zaten Dorian Godon, Lilian Calmejane, Antoine Raugel en Clément Venturini van voren en Cofidis had Coquard, Anthony Perez, Axel Zingle en Benjamin Thomas vooraan. In de slotronde liet Perez op een oplopende strook de koers ontploffen en de Fransman kreeg in eerste instantie zijn ploegmaats Zingle en Coquard met zich mee, net als Godon, Emmanuel Morin, Scotson en Valentin Ferron.

Even later konden meer renners van voren aansluiten. Op twee kilometer van de streep viel Kévin Vauquelin aan en Zingle spong op zijn wiel. Ook Ferron haakte aan. Voorbij de rode vod voor de laatste kilometer kon ook Godon terugkeren. Deze vier renners gingen sprinten om de winst en uiteindelijk bleek Zingle over het beste eindschot te beschikken. Godon kwam als tweede over de streep, voor Ferron en Vauquelin. Voor neoprof Zingle, die ook al zevende was in Cholet-Pays de la Loire, was het zijn eerste overwinning als beroepsrenner.

Zingle volgde op de erelijst de Nederlander Arvid de Kleijn op als winnaar.