zondag 3 maart 2024 om 15:29

Eerste zege in België voor Jarne Van de Paar in hectische GP Monseré: “Dit is te gek”

Jarne Van de Paar was uiterst blij met zijn overwinning in de GP Monseré zondag. Het was zijn tweede profzege, nadat hij al een rit in de Tour of Taihu Lake had gewonnen. “Dit is te gek. Ik wilde dit jaar echt in België winnen. Het is mijn eerste wedstrijd hier en die heb ik meteen gewonnen”, lacht de Lotto Dstny-sprinter.

“Dit is echt heel schoon“, aldus de nog maar 23-jarige Vlaming. “De meesten hadden het extreem koud, maar ik voelde mij goed. Het viel goed mee. Het was verder wel een pittige koers, met veel veel valpartijen en schuivers. Het was echt een spektakel.”

Lotto Dstny kende was problemen door een valpartij van Milan Menten en ziekte van Jarrad Drizners, maar daar liet Van de Paar zich niet door uit het veld slaan. “Het is mooi uitgedraaid, we waren altijd van voren mee met Joshua Giddins en Lionel Taminiaux. In de finale was het wachten en kijken hoe de koers ging.”

“De sprint was hectisch. Ik wilde vooral wachten, rustig blijven en vertrouwen op mijn ploeggenoten. Een betere lead-out kon ik niet krijgen”, was Van de Paar erg lovend.

‘Omstandigheden waren erbarmelijk’

Nummer twee Timothy Dupont bibberde na afloop. “De omstandigheden waren echt erbarmelijk. Ik ben zwaar gevallen in het begin, op mijn heup en knie, maar ik kon door en ben wel tevreden met mijn tweede plaats”, stelde de ervaren coureur. “Van de Paar had de perfecte lead-out van Taminiaux. Ik zat in zijn wiel en ben geklopt op waarde, daarom ben ik wel tevreden.”

“Ik voelde mij zo sterk vandaag”, vertelt David Dekker nog na zijn derde plaats. “Maar in de sprint zat ik achter de valpartij. Daarom baal ik wel, want de ploeg was zo sterk. We reden zo goed samen. We waren collectief erg sterk en hebben besloten om op een van de zwaarste kasseistroken daar gebruik van te maken. In de sprint raakte ik de jongens een beetje kwijt en toen vielen ze ook nog voor mij. Dat ligt dan vooral aan mezelf.”