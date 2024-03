zondag 3 maart 2024 om 15:13

Jarne Van de Paar de snelste in kletsnatte GP Monseré, David Dekker derde

Jarne Van de Paar heeft zondag de GP Monseré op zijn naam geschreven. In een kletsnatte editie van de Lotto Cycling Cup-wedstrijd was de 23-jarige Vlaming van Lotto Dstny de snelste sprinter van een uitgedund peloton. Hij bleef Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) en David Dekker (Arkéa-B&B Hotels) voor.

Na de start in Ichtegem reed het peloton 25 kilometer naar de finish in Roeselare. Daar begonnen de renners aan de lokale ronde van 57,8 kilometer, die driemaal afgelegd moest worden. In elke omloop kregen het peloton onder meer de Hoogledeberg (600 meter aan 3,2%), de Ruidenbergstraat (1 km aan 2,1%), de Lookhuisstraat (1,2 km aan 1,5%) en de kasseien van de Gitsberg (400 meter aan 3,2%).

De eerste kopgroep van de dag bestond uit Victor Vercouillie (Flanders-Baloise), Mathias Vanoverberghe (Philippe Wagner-Bazin), Tom Bohli (Tudor) en Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex). De enige die daarna nog de oversteek wist te maken, was de Nederlander Meindert Weulink van Parkhotel Valkenburg. Veel groter dan drie minuten werd hun voorsprong nooit, vooral door werk van Intermarché-Wanty en dsm-firmenich PostNL.

Al ruim 80 kilometer voor de finish waren er schermutselingen vanuit het peloton. Baptiste Planckaert en Pierre Thierry ontsnapten terwijl de vroege vlucht was ingerekend, maar ook hun poging hield niet lang stand. De volgende aanval kwam van Hartthijs de Vries, de TDT-Unibet-renner die eerder in de koers nog gevallen was. In kletsnatte omstandigheden pakte hij 45 seconden op het peloton, waar Uno-X Mobility de kop had gepakt.

Sprint der stervende zwanen

Het weer maakte de koers er niet makkelijker op. Op de smalle banen werd ook gevallen door de nervositeit, en mede door onderkoeling haakte favoriet Arne Marit al vroeg in de finale af. De aanvalspoging van De Vries strandde uiteindelijk op 23 kilometer van de finish, ook door werken van Arkéa-B&B Hotels. Samen met Uno-X Mobility stuurde het Franse team aan op een sprint.

Op de laatste keer Gitsberg werd ook niet aangevallen, waardoor de koers uitdraaide op een sprint van een uitgedund peloton. Een sprint der stervende zwanen, waarin Jarne Van de Paar uitstekend werd afgezet en over de snelste benen beschikte. Na zijn ritzege van vorig jaar in de Tour of Taihu Lake is het de tweede profoverwinning uit zijn carrière.